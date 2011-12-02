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Yaşam

Şişme yatağa çarparak hayatta kaldı

Antalya'da dün izleyenlerin korkulu bakışları arasında kendisini 8'inci kattan boşluğa bırakarak ölmek istedi.

02 Aralık 2011 02:00


T24 - Antalya'da dün izleyenlerin korkulu bakışları arasında kendisini 8'inci kattan boşluğa bırakarak ölmek isteyen 19 yaşındaki S.Ö.'nün daha 3 günlük bebekken ailesi tarafından bir çöp konteynerinin yanına bırakıldığı ve donmak üzereyken fark edilerek yetiştirme yurduna verildiği ortaya çıktı.



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18 yaşını doldurduğu gerekçesiyle geçen hafta Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'ndan zorunlu olarak çıkarıldığı belirtilen S.Ö.'nün Facebook yolu ile ablasını bulduğu ancak, onun kendisini istemediğini söylediği belirtildi.



Şişme yatağa çarparak hayatta kaldı


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kızılarık Mahallesi'nde inşaat halindeki 8 katlı binanın çatısına çıkarak "İlgisizlikten bıktım" feryatlarıyla kendisini boşluğa bırakan S.Ö., itfaiyenin şişme yatağına çarparak hayatta kalmıştı. Olay sırasında burnu bile kanamadan ayağa kalkan ve hastaneye kontrol için gönderilen S.Ö. bugün Atatürk Devlet Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine yatırıldı. S.Ö.'nün yaptığından pişman olduğunu söylediği ve bundan böyle ailesini bulmak için çaba harcayacağı belirtildi.


S.Ö.'nün henüz 3 günlük bir bebekken ailesinin onu bir çöp konteynerinin yanına terk ettiği, bir vatandaşın ağlama seslerini duyması üzerine de alınarak çocuk yetiştirme yurduna teslim edildiği öğrenildi. Yetiştirme yurdunda eğitimini ortaokul mezunu olarak tamamladığı belirtilen S.Ö. geçen hafta 18 yaşını doldurduğu gerekçesiyle Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'ndan çıkarıldı.


Yetiştirme yurdunda kaldığı sırada, 2 yıl önce bir görevlinin, "Ailen yaşıyor" konuşmasının ardından ailesini aramaya başlayan S.Ö.'nün çabaları sonucu İzmir'de bir ailenin evlatlık edindiği ablasına Facebook kanalıyla ulaştığı, görüşme teklifine olumlu yanıt alamadığı için bunalıma girdiği, yurttan çıkarılmasının ardından da psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı kaydedildi.


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