Şişme deniz oyuncaklarında kanserojen madde tehlikesi!

Alman uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, şişme deniz oyuncaklarında zehirli kimyevi maddeler belirlendi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Tüketicileri Koruma Merkezi’nin yaptırdığı araştırmada çocuklar için üretilen şişme deniz oyuncakları incelendi. Bazı ürünlerde sağlığa zararlı "ftalat" (phthalat) maddesine yasal olarak izin verilen miktarın 100 katından fazla yer verildiği saptandı.

Araştırmada incelenen her iki üründen birinde, “sağlığa zararlı ve kanserojen nitelikte maddeler” tespit edildi. İncelenen 5 üründe yasal olarak izin verilen miktarın üzerinde ftalat kullanıldığı saptandı. Yürürlükteki düzenlemeye göre bu maddenin kullanımına yüzde 0,1 oranında izin veriliyor.



Esnekliğini artırıyor ama zehirli



“Sağlığa zararlı ve kanserojen nitelikte maddeler” içeren ürünler arasında yunus balığı figürlü şişme deniz oyuncağı başı çekti. Bu üründe yüzde 0,1 yerine yüzde 43 oranında DEHP türü ftalat kullanıldığı saptandı. Bir deniz topunda ise yüzde 39 oranında zehirli ftalat maddesi belirlendi. Diğer bir deniz topunda sağlığa zararlı başka kimyevi bileşkeler de ortaya çıkarıldı.

Ftalat, plastiğin esnekliğini artırmak için kullanılıyor. DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP ve DNOP gibi farklı türleri bulunan ftalatın oyuncaklarda ve çocuk bakımı ile ilgili maddelerde kullanımına AB tarafından yüzde 0,1 sınırı getirilmişti.



Plastik terliklere de dikkat



Alman uzmanlar tarafından kısa bir süre önce yapılan araştırma, plastik terliklerin kanserojen madde içerdiğini ortaya koymuştu. Test edilen terliklerde kanserojen olarak bilinen polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) adı verilen maddeye rastlanmış, yedi terliğin ise ağır metaller içerdiği belirlenmişti.



Deutsche Welle Türkçe