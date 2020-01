Şişmanlık meme kanseri riskini artırıyor!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Medikal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sernaz Uzunoğlu, şişman kadınlarda meme kanseri riskinin daha yüksek olduğunu belirterek, kiloya bağlı olarak östrojen hormonunun yükselmesiyle meme kanserine yakalanma riskinin arttığını söyledi.

Edirne- Trakya Üniversitesi (TÜ) Medikal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sernaz Uzunoğlu, meme kanserinin meme dokusundaki hücrelerin kontrol dışı çoğalması ve vücudun başka bölümlerine yayılmasıyla oluştuğunu ifade ederek, meme kanserinin ölüme neden olan kanser türleri arasında akciğer kanserinden sonra 2. sırada yer aldığını anlattı.

Gelişmiş ülkelerdeki kadınlarda kanser vakalarının daha sık görüldüğüne dikkati çeken Uzunoğlu, Türkiye'de de doğuya oranla batıda daha fazla kadının meme kanseri olduğunu, yaşam tarzının artışta etkili olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

'Şişman kadınlarda meme kanseri riski daha yüksek'

Uzunoğlu, obezitenin meme kanserindeki en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle kilolu kadınların düzenli egzersiz yapmaları gerektiğini dile getirdi. ''Şişman kadınlarda meme kanseri riski daha yüksek'' diyen Uzunoğlu, ''Kadınlarda salgılanan birtakım hormonlar, kilolu bayanlarda daha fazla östrojene dönüşür. Kiloya bağlı olarak östrojen hormonu vücutta yükseldikçe meme kanserine yakalanma riski de artıyor. Ayrıca östrojen hormonu meme tümörlerinin de çoğalmasına neden olur. Kadınlar kilo almayarak meme kanseri riskini kontrol altına alabilir'' diye konuştu.

Meme kanseri nasıl tespit edilir?

Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu anlatan Uzunoğlu, hastalığın erken teşhisinde iyileşme oranlarının yüzde 90 olduğuna işaret etti. 20 yaş üzerindeki kadınların kanser riskine karşı kendilerini muayene etmeleri gerektiğini ifade eden Uzunoğlu, şunları kaydetti: ''Memede iki haftadan uzun süre ele gelen sertlik veya kitle, meme derisinde kalınlaşma, şişme, meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara, meme dokusunda farklılık tespit ederlerse derhal hekime başvurulmalıdır. 40 yaş üzeri kadınların kendi yaptıkları periyodik muayenelere ek olarak her yıl bir kez hekim tarafından muayene edilmeleri gereklidir. Ayrıca her yıl veya iki yıl ara ile mamogrofi çektirmeleri gereklidir. 50 yaşından sonra ise kadınlar meme filmini her yıl çektirmelidir.''

Kanser riski azaltılabilir mi?

Uzunoğlu, meme kanserini önleyecek kesin bir yöntem olmadığını, ölümü engellemenin tek yolunun erken tanı olduğunu belirtti. Düzenli muayene, dengeli beslenme ve sporla meme kanseri riskinin azaltılabileceğine dikkati çeken Uzunoğlu, ''Şişmanlığın azaltılması, alkol tüketiminin azaltılması, hafif egzersiz yapılması (haftada 4 saat tempolu yürüyüş), sebze ve meyvenin bol tüketilmesi gibi basit önlemlerle meme kanseri riski azaltılabilir'' şeklinde konuştu.