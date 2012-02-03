Şişmanlık kanser riskini yüzde 30 artırıyor



T24 -

Karaciğer ve prostat kanserlerine likopen





Arabanızın camlarını açık tutmayın



Erkekler E vitaminine dikkat etmeli





Meme kanserine karşı omega 3 ve yeşil çay







İşlenmiş gıdalardan uzak durun





ntvmsnbc'nin Kanser Haftası nedeniyle hastalıktan korunma için alınabilecek tedbirlere dikkat çeken Dr. Mehmet Öz, ailesinde kanser olanların kontrol altında olması gerektiğini söyledi. Bunun erken teşhis için önemine değinen Öz, obezitenin kanser riskini yüzde 30 oranında arttıran etkenlerden biri olduğunu belirtti. Öz, kanserden korunmade beslenme alışkanlıklarının önemli rol oynadığını yineledi.Dr. Öz’ün önerilerine göre domates, içerdiği yüksek likopen sayesinde karaciğer ve prostat kanseri riskini azaltıyor. Araştırmalar, yağ oranı yüksek gıdalar ya da ağırlıklı olarak kırmızı etle beslenen kişilerin prostat, kolon ve pankreas kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu gösterirken; nohut, mercimek ve fıstık gibi isoflavone içeren besinleri tüketmenin de prostat kanseri riskini düşürdüğünü işaret ediyor.Karaciğer kanserini önlemek için sigaradan ve pasif içicilikten uzak durmak gerekiyor. Ayrıca araba camlarını açık tutmak ve karayollarındaki kirli havayı solumak da karaciğer kanserine sebep olabiliyor.Dr. Öz, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, E vitamini desteği alanların da prostat kanserine yakalanma oranının daha yüksek olduğunu söyledi ve “Beslenmenizde vitaminin önemi büyük, ancak özellikle erkeklere multivitamin seçimlerinde düşük E vitamini olanları tercih etmelerini öneriyorum” dedi.Kolon kanserinin erken teşhisi için dışkıda kan olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor. Günlük aspirin tüketimi ve lif yönünden zengin besinler tüketmek kolon kanseriyle mücadeleye yardımcı oluyor. Pankreas kanserine yakalanma riskini azaltmak içinse yağlı kırmızı et ve işlenmiş etten uzak durmak gerekiyor. Akşam yemeklerine kırmızı ve sarı sebzelerin eklenmesi de büyük önem taşıyor.Dr. Öz, balık yağı ve omega 3 asitleri (DHA ve EPA) ile günde 3 bardak yeşil çay içmenin meme kanserine yakalanma oranını düşürdüğünü belirtti. Öz'e göre, haftada en az iki kez indole-3-carbiol maddesi içeren brokoli ve Brüksel lahanasını tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Cilt kanseri riskini azaltmak için günde iki bardaktan fazla alkol tüketilmemesi, 10-15 dakikadan daha uzun süre güneşe maruz kalınmaması, ayrıca vücuttaki benlerin düzenli olarak kontrol ettirilmesi de önemli unsurlardan. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi için; idrara çıkma sıklığı, karın ağrısı gibi belirtilere dikkat etmek gerekiyor.Çabuk doygunluk hissi, ani kilo kaybı, göğüs kafesi altında hissedilen mide rahatsızlığı ise mide kanseri belirtilerinin başında geliyor. Dr. Mehmet Öz, mide kanserini önlemek için salamura, füme ya da işlenmiş etlerden ve tuzlu, mayalı yiyeceklerden uzak durmak gerektiğini belirtti.