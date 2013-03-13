Almanya Kanserle Mücadele Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre şişmanlık kanser riskini artırıyor. Derneğin Federal Meclis’e Almanya'daki kanser araştırmalarına ilişkin sunduğu raporda, şişmanlığın yakın gelecekte kanser ve diğer başka hastalıklardan ölümlerin artmasında önemli bir unsur olacağı vurgulandı.

Araştırmacılar, yağlı yiyecek tüketenlerde, az yağlı ürünleri yiyenlere oranla bazı kanser çeşitlerine daha sık rastlandığına dikkat çekerken, şişmanlığın kadınlarda rahim kanseri, göğüs, safra kesesi ve kalın bağırsak kanserini tetiklediğini belirtti. Özellikle yağlı yiyecek tüketiminin, kalın bağırsak ve prostat kanseri riskini artırdığı kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre alkol, kalorili yiyecek ve içecek tüketilmesi ile birlikte az hareket etmenin vücuttaki yağ oranını artırdığına dikkat çeken araştırmacılar, günlük yağ tüketiminin azaltılması tavsiyesinde bulunuyor. Araştırmacılar, günlük yağ tüketiminin toplam enerjinin yüzde 30'nu geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

Araştırmacılar bazı yiyeceklerdeki gizli yağ miktarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Raporda çikolata gibi kakaolu tatlı yiyeceklerin, süt ve süt ürünleri ile et, sosis ve salam gibi gıdalarda bulunan yağ oranının çoğu insanın dikkatinden kaçtığı kaydediliyor.