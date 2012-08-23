Şişmanlık beyni yavaşlatıyor

Bilimadamları şişmanlığın dış görünüşü olduğu kadar zekayı da etkilediğini ortaya çıkardı. Yapılan son araştırmalara göre obezite beynin performansının düşmesine neden oluyor. Bilimadamları henüz bu etkinin kaynağını bulamadı ancak yüksek tansiyon ve kolestrolün bu durumun nedenleri arasında olduğu düşünülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Neurology adlı dergide yayınlanan araştırma kapsamında 6000 İngiliz'in sağlık durumları on yıldan uzun bir süre boyunca takip edildi.

Araştırmaya katılan 35 ile 55 yaş arasındaki kişiler düzenli olarak hafiza ve idrak testlerine sokuldu.

Metabolizmalarında sağlıksız değişimler olan obez deneklerin idrak testlerinde gösterdikleri başarı diğer deneklere oranla çok daha hızlı düşüşe geçti.

Daha derine inmek

Uzmanlar araştırmalarında sadece deneklerin idrak güçlerine odaklandıklarını ve bunama ile ilgili bir çalışma yapmadıklarını belirtti.



Normal yaşlanma, idrak kabiliyetinin azalması ve bunama arasındaki sınırlar oldukça bulanık.

İdrak kabiliyeti azalan herkes bunamıyor.

Araştırmaya katılanların tamamı sosyal hizmet görevlileri, bu da araştırma sonuçlarının toplumun başka grupları için geçerli olmayabileceği fikrini ortaya çıkartıyor.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Derneği'nden Shirley Cramer ''Henüz obezite ile metabolik düzensizliklerin neden beyin fonksyonlarındaki zayıflama ile bağlantılı olduğunu bilmiyoruz. Ancak toplumdaki obezite oranı hızla artarken bu konuda daha derine inmek şart gibi görünüyor'' dedi.

Cramer sözlerine ''Bu araştırma idrak gücünün azalmasına odaklanmış ancak daha önce yapılan araştırmalar sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın, tansiyonu ve kolestrolü kontrol altında tutmanın bunamayı geciktirdiğini ortaya koymuştu. Bunama hastası kişilerin sayısı milyonlara ulaşmışken herkesin tüm hayatı boyunca dikkatli olması gerekiyor'' diyerek devam etti.

Uzmanlar obezitenin bunamayı hızlandırdığını daha önce ortaya çıkartılmıştı.