Şişmanlardan özür diledi

Şallı, yazar Rahşan Gülşan’la telefonda gerginlik yaşadı. Fazla kilolarıyla barışık bir hayat yaşadığını belirten Gülşan, Şallı’ya “Fazla kiloları olan insanların üzerinden para kazanıp ardından böyle bir yaklaşım içinde bulunmanı kınıyorum.Önce gözyaşları içinde beni arayıp böyle bir şey söylemediğini anlattın. Ardından bu cümleyi kullandığını televizyon röportajında gördüm. Kilolu kadınlardan özür dilemeni bekliyoruz” dedi.Gülşan’ın sözlerini üzerine gözleri dolan Şallı da “Ben kimseyi kırmak, incitmek istemedim. Özür diliyorum” dedi.