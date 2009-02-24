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Sağlık

Şişmanlarda kanser riski daha fazla

İngiltere yapılan araştırmaya göre, obezitenin yaygınlaşmasıyla beraber kansere bağlı ölümler 2050 yılına kadar 2 katına çıkacak.

24 Şubat 2009 02:00

İngiltere yapılan araştırmaya göre, obezitenin yaygınlaşmasıyla beraber kansere bağlı ölümler 2050 yılına kadar 2 katına çıkacak. 

Kansere karşı kalsiyum

Kısır erkeklerde testis kanseri riski fazla

Araştırma raporunu hazırlayan University College London öğretim üyesi Prof. Sir John Marmott, dünyada her yıl 7 milyon insanın kanserden dolayı öldüğünü, 2020 yılına kadar bu sayının 10 milyonun üzerine çıkacağını belirtti. İklim değişikliğine gösterilen ilginin, obezite nedeniyle oluşan kanserlere karşı da gösterilmesini isteyen Marmott, kanserin kalp hastalıklarından sonra İngiltere’deki ikinci ölüm nedeni olduğunu belirtti.

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