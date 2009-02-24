Şişmanlarda kanser riski daha fazla

Araştırma raporunu hazırlayan University College London öğretim üyesi Prof. Sir John Marmott, dünyada her yıl 7 milyon insanın kanserden dolayı öldüğünü, 2020 yılına kadar bu sayının 10 milyonun üzerine çıkacağını belirtti. İklim değişikliğine gösterilen ilginin, obezite nedeniyle oluşan kanserlere karşı da gösterilmesini isteyen Marmott, kanserin kalp hastalıklarından sonra İngiltere’deki ikinci ölüm nedeni olduğunu belirtti.