Şişmanlar daha fazla horluyor

İzmir Özel Kent Hastanesi kulak burun boğaz (KBB) uzmanı Prof. Dr. Alp Demireller, uykuda solunum sırasında ortaya çıkan horlamanın, özellikle erişkin erkeklerde ve şişmanlarda daha sık görüldüğünü söyledi.



Horlamanın, kişiyi ve yanındakileri rahatsız edip sosyal problemler ortaya çıkardığına dikkat çeken Demireller, uykuda nefes kesilmesi anlamına gelen apnenin, tansiyon yüksekliği, kalp ve akciğer yetmezliği, kalp ritminde bozulmalar, beyin dolaşım bozuklukları ve erkeklerde iktidarsızlık gibi birçok hastalığın davetçisi olduğunu söyledi. Demireller, şişman insanlardaki kalın boyun dokusunu da horlamaya sebep olarak gösterdi.

