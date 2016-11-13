Şişman olduğu için terk edilmekten sıkıldı, 101 kilo verdi

Sevgililerinin sürekli "Çok şişmansın" diyerek terk ettiği Kemal Can Özdemir, 184 kilodan 83 kiloya düştü. Özdemir, "Önceden sevgililerim ben kiloluyum diye gelmiyordu, kilo verince geri dönmeye başladılar ama ben kabul etmiyorum. Beni eski halimle kabul etmeyeni ben de kabul edemem. 10-11 aylık ilişkilerim oluyordu, 'ciddi olalım' dediğimde 'sen kilolusun, nerede çalışırsın' diyorlardı. Ben şimdi aynı insanım" diye konuştu

CNN Türk'te yer alan habere göre; özel bir obezite ve laparoskopik cerrahi merkezinin Balçova'da düzenlediği etkinliğe katılan 24 yaşındaki ayakkabı satıcısı Kemal Can Özdemir, zayıfladıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. Tüp mide ameliyatından çok korktuğunu ama şişman olduğu için sürekli dışlandığını ifade etti.

Özdemir, "Ameliyatın ölüm riski olduğunu duyuyordum ama 7XL beden kıyafet giyiyordum. Toplum içine girdiğimde bana hep 'yeme oğlum' diyorlardı. Bazıları da beni başkalarına göstererek 'bu seni yer' diyorlardı. Sürekli dışlanıyordum." diye konuştu.

Eski sevgilileri ne yapıyor?

Sevgililerinin de kendisini sürekli terk ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:



"Önceden sevgililerim ben kiloluyum diye gelmiyordu, kilo verince geri dönmeye başladılar ama ben kabul etmiyorum. Beni eski halimle kabul etmeyeni ben de kabul edemem. 10-11 aylık ilişkilerim oluyordu, 'ciddi olalım' dediğimde 'sen kilolusun, nerede çalışırsın' diyorlardı. Ben şimdi aynı insanım."

Kemal Can Özdemir, ayakkabı sattığı dükkana gelen bazı müşterilerinin de kendisini tanımadığını, eski fotoğraflarını göstererek zayıfladığını anlattığını dile getirdi.