'Şişman kelimesi yasadışı olmalı'

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, katıldığı televizyon programında medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkisini eleştirdi. Lawrence, katıldığı televizyon programında “Birine şişman demek yasadışı olmalı” açıklamasını yaptı.

Hunger Games adlı film serisi ile adını daha sık duymaya başladığımız Jennifer Lawrence katıldığı programda, insanlarla dalga geçmenin komik olmadığını bu konuda medyanın gençleri etkilediğini belirtti. Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre,Lawrence, “Medya genç nesli etkiliyor bu yüzden daha sorumlu davranmalı. Eğer gençlere etkisi yüzünden sigara, seks ve argo kelimeler için sansür uygulanıyorsa, şişman kelimesi de kesinlikle yasadışı olmalı” dedi.

Lawrence daha önce de, rol için kilo vermeyi reddettiğini diyet yapmasını isteyenlere tepki gösterdiğini dile getirmişti.