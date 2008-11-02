Şişman kadın sekse düşkün

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre kilolu kadınların yüzde 92'si sekse düşkün. Nedeni ise daha çok psikolojik.



Hawaii Üniversitesi ve Oregon State Üniversitesi'nin ortaklaşa 7 bin kadın üzerinde yaptığı araştırmada kilolu kadınların zayıf kadınlara göre daha sekse düşkün oldukları tespit edildi.



Araştırmada kadınların yaşam standardları, yaşları ve kiloları göz önüne alındı. Kilolu kadınlar arasında seksi isteyenlerin oranı yüzde 92 iken, zayıf kadınlarda bu oran yüzde 87'de kaldı. Uzmanlar, kilolu kadınların sekse düşkünlüğünün kilodan değil daha çok psikolojik olabileceğini söyledi.

