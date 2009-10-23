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'Şişman kadın güzel değil!'

Baharda çıkacak “Zenci Poposu” DVD’siyle ilgili iddialı konuşan Ebru Şallı, “Şişman kadın bence güzel değil. Fit olmak önemli” dedi.

23 Ekim 2009 03:00

Baharda çıkacak “Zenci Poposu” DVD’siyle ilgili iddialı konuşan Ebru Şallı, “Şişman kadın bence güzel değil. Fit olmak önemli” dedi.

Pilates dersi verdiği eşinin spor salonundan Etiler’deki bir salona transfer olan Ebru Şallı öğrencileriyle buluştuğu ilk dersinde spor yapmayan şişman kadınları eleştirdi. Şallı bir soru üzerine “Şişman kadın bence güzel değil. Hiçbir erkeğin kilolu kadından hoşlanacağını sanmıyorum. Fit olmak önemli. Bence güzel kadın spor yapan kadındır” dedi.

‘Zenci poposu’ geliyor!

Ebru Şallı önümüzdeki bahar ayında çıkarmayı düşündüğü “Zenci Poposu” adını vereceği DVD ile rekor kıracağını iddia etti. Şallı “Bunu yapan kıvam olarak kalça olarak zenci poposuna sahip olacak. Zenci kalçası bizim beyaz insanlara göre yapı olarak kalkık. Özellikle Türk kadını kalçası yayvan ve aşağı düşüyor. Pilates buna çözüm oluyor” dedi.

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