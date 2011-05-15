Şişman fotoğrafınızı göz önünde tutun

T24-Bir yılda tam 42 kilo veren ünlü televizyoncu Mesut Yar, son dönemde zayıflama serüveniyle adından sıkça söz ettirdi. Yar “Acı Reçeteyle Tatlı Son” adlı kitabında nasıl zayıfladığını anlatıyor. Yar kitabına konu edindiği zayıflama mücadelesini Milliyet’ten Ayşegül Aydoğan Atakan’a anlattı:

* Yıllar sonra bu kadar kiloyu verdirecek sürece nasıl girdiniz?

44 yaşındayım. Uzun yıllar boyunca üzerinizde taşıdığınız bir birikim var. Bu süreçte check-up’a gitmiştim. Kan yağlarım genetik olarak yüksekti. Doktor yaşam biçimimi değiştirmem gerektiğini söyledi. “Böyle 10 sene daha yaşarsın ama kilo verirsen daha uzun yaşarsın” dedi. Bu sözler etkili oldu tabii.

* Fazla kiloların getirdiği günlük hayattaki sınırlamalar neydi?

Ben çok hızlı düşünüp hızlı konuşan bir insanım. Vücudum bu hıza yetişemiyordu. Hiçbir estetik takıntım yoktu.

* Bir röportajınızda “Kadınlar artık laf atıyor” diyorsunuz...

“Hepsi senin mi!”, “Yarın gitmiş” diyorlar. “Zayıflamak yakışmamış” diyenler de oldu. Hatta “Tombiş Mesut abimizi istiyoruz” diye gruplar açanlar bile oldu.

* Kitapta yemeniz gereken besinlere sevdiklerinizin, yememeniz gereken zararlı besinlere nefret ettiklerinizin adını verin diyorsunuz...

Türk kahvesine anneannemin ismini verdim. Acı bibere benim için iyi bir şey olduğu için oğlum Batuhan’ın ismini verdim. Yememem gereken şarküteri cinsi besinlerde ise eski eşimin ismini verdiğim yemekler oldu (gülüyor).

“Rakıyı hayatımdan çıkarmadım”

* En zorlandığınız yanı ne oldu bu diyet sürecinin?

İlk bir ay rakı sofralarından uzak kalmak zor oldu. Bir aydan sonra alkolü her akşam almaya devam ettim. Ama üç duble rakı içeceksem bir şeylerden fedakarlık etmem lazım. Mesela hem ara sıcak hem sıcak yemek değil de ara sıcakla bitirmem ya da mezeyi pas geçmem lazım. Haftada 1-3 gün dehşet kaçamaklar yapıyorum. Yememi değiştirmiyorum, egzersize ağırlık veriyorum. Her gün ortanın üzerinde şekerli Türk kahvesi içiyorum, tok tutuyor, bu ispatlanmış bir bilgi. Diyet sırasında da haftanın bir günü bir öğünde canım ne isterse tükettim. Samandağ biberinin sağlığım üzerinde olumlu katkısı oldu.

* Kilo vermenize yardımcı olan Samandağ biberinin özelliği ne?

Bu biberin en önemli özelliği tokluk hissi yaratması. Metabolizmayı hızlandırıyor, hazmı kolaylaştırıyor, başta C vitaminden çok zengin, ayrıca kanserden koruyucu.

* Acıyı sevmeyen biri nasıl alışır bunu yemeye?

Ben de ilkinde felç geçiriyorum sandım. Ağzım, dilim uyuştu.

“Bunu yerseniz başka bir şey yiyemezsiniz tabii” dedim yanımdakilere. Ama üçüncü ya da dördüncü öğünde alışmaya başladım.

* Eski kıyafetlerinizi ne yaptınız?

Okuyucu ve izleyicilerimden çok isteyen oldu. Hatta Bozcaada’dan arayan ve kıyafetlerimi isteyen bir izleyicime altı takım elbisemi gönderdim. Bir kısmını abime verdim.

* Eski fotoğraflara bakmak zayıflamak için etkili diyorsunuz.

Diyete başlamadan bir hafta önce “Beyaz Show”a gitmiştim. Orada Beyaz’ın yanında çekilen fotoğrafım salonun ortasında duruyor. O halime bakmak, eski fotoğraflara bakmak çok belirleyici bir şey.

* Hayatınızda neler değişti?

Anchorman’likten çoktan vazgeçmiştim ama artık “Neden olmasın?” diorum. Ayrıca programda aldığım, “ulan şişko” diye gelen hakaret mesajları artık gelmiyor.

Mesut Yar’ın zayıflama tüyoları

“Günde 10 binden fazla adım atıyorum”

* Kalorimetre edinin. Sağlıklı kilo verdiğinize dair en basit hesap, vücuda giren enerji ile çıkan enerji arasında en az bin kalori kadar fark olmasıdır. Her gün eksiye düştüğünüz bin kalori, 30 gün içinde yaklaşık

3-4 kilo vermenizi sağlar.

* Adımsayarla adımlarınızı sayın. Günde en az 10 bin adım atmaya gayret edin.

* Kilo verme döneminde eski fotoğraflarınızı, eski kıyafetlerinizi atmayın,

göz önünde tutun.

* Yağlı yemek sevenler için yağın yerini tutabilecek en büyük dost, içinde oldukça az miktarda sıvı yağ barındıran acılı Antakya biberi salçasıdır.

* Diyete başlarken ilk 15 gün evinizde tartı bulundurmayın. Hafiflediğinizi hissettiğiniz andan itibaren tartılın.

* Tatlı krizi tuttuğunda bir fincan orta şekerli Türk kahvesi içilebilir.

* Yaklaşık iki ay boyunca evde ve işyerinizde görülebilir yerlere koyduğunuz eski fotoğraflarınız, bilgisayarınızın üstüne olan kan değerleriniz, gardırobunuzun bir kenarına astığınız çuval giysileriniz çok işe yarayacaktır.

'Abime 60 kilo verdirdim, şimdi sıra oğlumda'

Abimi de zayıflama konusunda ikna ettim. 75 kilodan 165 kiloya çıkmıştı. Şu an 55-60 kilo verdi. Şimdi hedefim oğlum. Batuhan 1,90 m. boyunda ve yaklaşık 130 kilo. 18 yaşında aşçılık okuyor ve yapıyor. Asla baskı yapmıyorum.

O “Günün birinde kendimi senin gibi değiştirmek istediğimde değiştireceğim” diyor.

Biber karaborsaya düştü

“Kilosu 3 liraydı, tanesi 6 liraya çıktı. Antakya’daki arkadaşlarıım bana özel olarak gönderiyorlar. Sezon dışında da salçasını kullanıyorum, turşusunu yiyorum. Biber hapı diye bir şey çıkarmışlar. Böyle bir şey yok. Bu öldürür.

Bunu çıkaranlara mesaj yolladım ‘Ahlaksız, katilsin’ diye.”