Şişman diye uçaktan indirdiler

T24- "Clerks", "Dogma" ve "Jay&Silent Bob" filmleriyle tanınan ünlü aktör ve yönetmen, kaptan pilot tarafından "şişman" olduğu gerekçesiyle uçaktan indirildi.







Amerikan Southwest Havayolları ile seyahat eden ünlü yönetmen Kevin Smith, koltuğuna oturup kemerini bağladıktan sonra uçuş güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi.

Havayolları şirketi, Smith'e 100 dolarlık "özür çeki" verdi ancak ünlü yönetmen bunu kabul etmedi ve başka bir uçakla yolculuğuna devam etti.

Kaptan Leysath'in kendisini herkesin önünde uçaktan atmasına içerleyen Kevin Smith, olaydan sonra Twitter isimli internet sitesine sitem dolu bir yazı yazdı:

"Sevgili Southwest Havayolları, çok şişmanım. Ama uçaktan atılacak kadar değil. Ama madem o kadar şişmanım, beni indirmek için çantamı yerleştirmemi, yerime oturmamı, kemerimi bağlayıp 2 kolçağı aşağı indirmemi beklemenize ne gerek vardı?"

