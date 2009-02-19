Şişman çocuklarda taş riski daha fazla

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de aşırı kilolu çocukların sayısı gittikçe artış gösteriyor. Hareketsizlik ve fastfood beslenme gibi etkenlerle artış gösteren şişmanlık, dikkat edilmesi gereken bir hastalık olmasının yanı sıra başka hastalıklara da davetiye çıkartıyor.



Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Sarıca Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, erken yaşlardaki şişmanlığın idrar yollarındaki taş oluşum riskini de artırdığını söyledi. Sarıca, son yıllarda hayvansal protein, rafine karbonhidrat ve tuz içeriği zengin olan besinlerin tüketimi arttığını buna karşın alınan sıvı miktarının azaldığını ifade etti. "Bu tarz beslenme de idrar yollarında taş oluşum riskini artırıyor. Taş hastaları arasında yapılan çalışmalarda aşırı kilolu olanların sayısı her geçen yıl artıyor." şeklinde konuştu. Sarıca'ya göre, çocuklardaki bu gizli tehlikenin önlenmesi için anne ve babalara büyük görev düşüyor.

