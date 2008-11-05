'Şişman çocuk gibiyim'

Beyazperdenin güzel yıldızı Kate Winslet, Vanity Fair dergisinin yeni sayısına hem ilginç pozlar verdi hem de iç dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



Winslet, hiçbir zaman ünlü olmak gibi bir isteği olmadığını söyledi. Bunun sebebini de şöyle açıkladı: "Ünlü olmak istemiyordum, çünkü şişmandım. Kendimi bu dünyanın içinde görmek istemiyordum. Şişman bir yıldız tanımıyordum. Bilirsiniz, bir çocuk şişmansa eğer her zaman şişmandır. Her zaman kendinizde bir sorun olduğunu ve diğerlerinden farklı olduğunu düşünürsünüz. Hala da zaman zaman kendimi şişman bir çocuk gibi hissediyorum."



Hayranlarına 'Ben de sizden farklı biri değilim" mesajını veren Winslet, çocukları 8 yaşındaki Mia ve 5 yaşındaki Joe ile sokakta yürürken bazı insanların kendisine güzel cildinin sırrını sormasına şaşırdığını söyleyerek " Ne sırrım olabilir ki, yüzümde makyaj var" diyerek cevap verdiğini de sözlerine ekledi.



Winslet, hayattaki en büyük şansının ikinci eşi yapımcı ve yönetmen Sam Mendes olduğunu da belirtti.