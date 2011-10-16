'Şişman Balet' Meclis'te



T24- Eski Kültür Bakanı Atilla Koç’un, “110 kiloluk balerinler var” diye tepki gösterdiği balet Alper Kafa, CHP milletvekili Süheyl Batum’un danışmanı olarak Meclis’e girdi. Kafa, 2.5 ayda 97 kiloya düştü.







Hürriyet'in haberine göre, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı şişman balet Alper Kafa, CHP Eskişehir Milletvekili, Anayasa Profesörü Süheyl Batum’un danışmanı olarak Meclise girdi. Kafa, Birim Dans Tiyatrosu’nun “Çakırcalı Mehmet Efe” oyununda Sait Paşa’yı canlandırarak dans da ediyor, Bağımsız Kültür Sanat-Sen’in de Genel Başkanı.





Meclis'te 13 kilo verdim





24 yıldır dans eden 43 yaşındaki Kafa, “Atilla Koç’un benim buralara gelmemde emeği büyüktür. O beni biledi” derken, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda da yer alan Batum da Koç’un sözlerini hatırlatarak, “Alper’i o gün sevdim.





Bakanın eleştirisine ‘Sen ne anlarsın’ dediği için sevdim” diyerek sanatçıyla çalışma gerekçesini aktardı. Kafa, geçmişte kilosu yüzünden yaşadıklarını ve Meclis’te bulunmasını şöyle değerlendirdi: “Süheyl Batum’u 2005’ten beri tanıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi’nde rektör iken sanatçılara yapılan yasal düzenlemeyi görüşmek için randevu talep etmiştim. ‘Kürsüm bütün sanatçıların emrindedir’ dedi ve o günden sonra sürekli kapısını çaldım. O beni istediği müddetçe yanındayım. Parti boyutunun üstünde bir abi-kardeş ilişkisi var. Danışmanlığa başlayalı 2.5 ay oldu. Meclise geldim ve zayıfladım. Operada şişman, Meclis’te incecik Alper. Meclis’e geldiğimden beri 13 kilo verdim. Devlet Opera ve Balesi’nden bugüne kadar resmi görevlendirme ile Meclis’e gelen ilk sanatçı benim.”





Sağtürk mü oynasın yani





“Siyasi partilerin hiçbiri bugüne kadar sanatçı danışman kullanmamış. Anayasa’nın gözden geçirileceği süreçte sanatı da unutturmamaya çalışacağım. ‘Çakırcalı Mehmet Efe’ eserinde Osmanlı Paşa’sı Sait Paşa’yı da oynuyorum. ‘Şişman’ diyorlar. Paşa rolünü Tan Sağtürk’e oynatsan prens gibi adam. Bundan paşa mı olur derler adama. Kelle kulak yerinde olacak ki Osmanlı Paşasına benzesin.”





Kürsüde de alkış var





“Meclis sahneden daha güzel, daha renkli, buradakiler daha başarılı. Sanat da siyaset de halk için yapılıyor, biri kürsüde, biri sahnede. İkisinin sonunda da alkış var. Süheyl hoca da koridora çok renkli gümbür gümbür, bağıra bağıra giriyor, arkasından ben giriyorum, burası en şenlikli koridorlardan birisi oldu.”





Batum: Alper biçilmiş kaftan





Süheyl Batum danışmanı Kafa ile ilgili şöyle konuştu:“Genelde insanlar ya halka çok yakın olsun, ya da medyaya çok yakın olsun haberim daha çıksın diyerek danışman seçiyorlar. Halbuki bir sanatçının olmasının büyük getirileri vardır. O yüzden Alper biçilmiş kaftan. Türkiye’de uyumaktan başka yeteneği olmayan birtakım adamlar, Türkiye’de sanatı ve sanatçıyı düzenleyeceklerini zannederler. Gelir adamın bir tanesi ilkokuldan terktir.”





‘Boyun kırmadı’





“Dışarıdan diploma almıştır. Sana ‘sanat böyle yapılmaz, biraz daha dümbelek koy yanına eğelenelim’ der, buna da bakan felan derler. Uyuyan bir adam gelmiş karşısına saçma sapan laflar söylüyor. Şimdi iki seçeneğin var, ya boyun kırıp ‘ne kadar isabetle buyurdunuz efendim’ diyeceksin ya da ‘hadi ordan saçmalıyorsun, sen ne anlarsın diyeceksin’. Alper onu yaptığı için sevdim. O gün sevdim.”