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Kültür-Sanat

'Şişman balet' Alper Kafa, yeni gösterisiyle sahnede: Ballet Talks

‘Ballet Talks’ gösterisi Ankara Tatbikat Sahnesi’nde sergilenmeye başladı

06 Kasım 2017 23:56

Hülya Karabağlı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un, “110 kiloluk balerinler var” diye tepki gösterdiği, Atilla Koç’un yerine gelen Ertuğrul Günay’ın ise “şişman balet” göndermesi yaptığı Alper Kafa, yeni projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Alper Kafa ve sanatçı arkadaşlarının konuşan sesli balesi  ‘Ballet Talks’ gösterisi Ankara Tatbikat Sahnesi’nde sergilenmeye başladı.

Gösteriyle ilgili olumlu  eleştiriler dikkat çekerken Kafa Ballet  Talks’la ilgili “Bir bale eseri değil, opera değil, tiyatro değil, müzikal vesaire hiç biri değil. Bir bale sanatçısının çocukluğundan beri yaşadıklarını, başına gelen ilginç anılarını paylaştığı ve kendine has üslubuyla anlattığı performans gösterisi” dedi.

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Ballet TalksAnkara Tatbikat Sahnesialper kafa

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