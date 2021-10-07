Şişman Ayı Haftası noktalandı; ödülün sahibi 480 Otis oldu

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Alaska'nın Katmai Ulusal Parkı'nda 480 Otis, yılın en şişman ayısı seçildi. Bu, 480 Otis'in dördüncü şampiyonluğu oldu.

Geleneksel 'Şişman Ayı Haftası'nda dünyadaki en büyük bozayılardan bazıları bir kez daha karşı karşıya geldi. Yarışmada bozayıların kış uykusu öncesi aldığı kilolar ölçülüyor ve oylama yapılıyor.

Yarışmayı daha önce 2014, 2016 ve 2017'de kazanan Otis, yarışmadaki ne en büyük ne de en genç bozayıydı, ancak bir kez daha seçmenlerin kalbini kazanmayı başardı.

Yarışmanın final gününde Otis, 151 Walker'ı 6 binden fazla oy farkı ile geçti.

480 Otis'in değişimi aşağıdaki gibi fotoğraflandı.

Katmai'deki bozayılar yaz aylarında çok ince olsa da, Brooks Nehri'ndeki somonlar sayesinde kış uykusuna girdikleri aylardan önce ciddi anlamda kilo alıyorlar.