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Sağlık

“Şişman ama sağlıklı” mottosu sanıldığı kadar gerçek değil

Araştırmalar, aşırı şişman ancak metabolik olarak sağlıklı olanların da kalp rahatsızlığı, felç ve kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüksek olduğu sonucunu ortaya koydu

21 Mayıs 2017 00:23

Aşırı kilolu insanların, metabolik olarak sağlıklı olsalar bile kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve felç olma riskinin yüksek olduğu belirlendi.

İngiltere‘deki Birmingham Üniversitesinden bilim insanları, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde 1995-2015 yıllarında 3,5 milyon kişiyi incelendiklerini açıkladı.

İngiliz bilim insanları, aşırı şişman ancak sağlıklı olan kişilerin kalp rahatsızlığına, felce ve kalp yetmezliğine yakalanma riskinin normal kilodaki kişilere göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, aşırı şişman kişilerin, tansiyon ve kan şekeri gibi metabolik değerlerinin önerilen limitlerde olduğu sürece ekstra ağırlığın zararlı olmayacağı yönündeki “kilolu ama zinde” teriminin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İngiliz Kalp Vakfında görevli Dr. Mike Knapton, fazla kilolu olmanın tansiyonu veya kolesterolü yükselttiği için kalp krizi geçirme ve felç olma oranını artırdığını dile getirdi.

Çalışmanın sonucunun ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Knapton, fazla veya aşırı kilolu insanların sağlıkları her açıdan yerinde olsa dahi kalp rahatsızlığı geçirme risklerinin yüksek olduğunu vurguladı.

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