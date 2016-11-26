Şişli'deki silahlı soygun kovalamacasında şüpheli ölüm

İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonunu soymak için gelen yüzleri maskeli iki kişiye o sırada akaryakıt almak için istasyona gelen sivil polis ekipleri engel oldu. Soygunculardan biri kaçmayı başarırken, diğer soyguncu ise kıskıvarak yakalandı. DHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar sonucunda istasyona yakın bir noktada ise seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün nereden geldiği öğrenilemeyen bir kurşunla vurulup hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli’de Piyalepaşa Bulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay, iddiaya göre olay şöyle gerçekleşti; Saat 23.30 sıralarında akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri istasyon içerisindeki markete girerek kasada duran görevliden paraları istedi.

Silahlı olan diğer soyguncu ise dışarıdaki istasyon görevlilerini silah zoruyla market içerisinde topladıktan sonra kapıda gözcülük yaptı. Bu sırada istasyona sivil araçla akaryakıt almak için gelen iki polis dışarıda yüzü maskeli silahlı şahsı görünce olaya müdahale etti. Bu sırada dışarıda bekleyen silahlı şahıs polise ateş açarak olay yerinden kaçmaya başladı.Sivil poliste soyguncuya ateş ederek kovalamaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda silahlı şahıs izini kaybettirmeyi başardı. Diğer soyguncu ise polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polis aracı ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahsın 1997 doğumlu Serdar D. olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından ise akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarını alarak kaçak şüphelinin eşkalini tespit etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan olayın yaşandığı akaryakıt istasyonu yakınında seyir halindeki bir otomobile nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun isabet etmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaşanan olayın soygun girişimi ile ilgili olup olmadığı yönündeki çalışmaları sürüyor.