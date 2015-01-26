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Yaşam

Şişli'de iş merkezinde silahlı saldırı

'Üst katta ateş ettiler. Yabancı bir şirket. Konunun ne olduğunu bilmiyoruz'

26 Ocak 2015 18:02

Şişli’de bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak'taki olayda saldırganların motosiklet ile kaçtıkları belirtildi.

Yaralılardan biri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si de Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.  Olaydan sonra motosikletle kaçan saldırganı yakalamak için polis çevrede arama çalışması başlattı.

İş merkezinin yan tarafında çalışan bir esnaf ise şunları kaydetti: “İki tanesi aşağı, bir tanesi yukarıya, diğerleri yine aşağı kaçmış. Biz alt kattaydık. 5-6 el ateş edilmiş. Yukarıdan aşağı vuran kişi inmiş. Genel müdürümüz kapıyı kapatmış. Kapı kapanınca aşağı ki yoldan devam etmiş. Ofisi bastıklarını söylüyorlar. Yukarıda toplantı varmış. Tartışma falan çıktığı söyleniyor. Sonra silahlar konuşmuş.”

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