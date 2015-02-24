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Şişli'deki inşaatta asansör kazasında 1 işçi öldü

Satılmış Yıldız'ın cesedi, incelemelerin ardından cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

24 Şubat 2015 09:54

10 işçinin asansör kazasında can verdiği Mecidiyeköy'deki Torunlar İnşaat'ın yan tarafında bulunan Quasar İnşaat'ın 6. katındaki asansör boşluğuna düşen bir işçi, eksi 7'nci kat zeminine çakılarak can verdi. 14 Ekim 2014'te de aynı inşaatta bir kaza olmuş ve 12. kattan zemine düşen Mehmet Akar hayatını kaybetmişti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, olay dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Quasar İnşaat'ta "sepetçi" olarak çalışan Satılmış Yıldız (35), inşaatı devam eden binanın 6. katında asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten eksi 7'nci kat zeminine çakılan Yıldız feci şekilde yaşamını yitirdi.  Olaydan sonra ölen işçinin ailesi ve yakınları Quasar İnşaat'ın önüne gelerek gözyaşı döktü. Olay Yeri İnceleme ekibi de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Bu arada, Çevik Kuvvet ekibi de TOMA eşliğinde inşaat önünde önlem aldı.

Satılmış Yıldız'ın cesedi, incelemelerin ardından cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.     

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

 

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