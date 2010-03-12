Şişli'de zırhlı banka aracına saldırı

T24 - İstanbul Şişli'de özel bir bankaya ait zırhlı para transfer aracı, içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç tarafından takip edilip saldırıya uğradı.



Olay Şişli'de saat 02:30 sıralarında meydana geldi.



Sarıyer'den Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi önünde bulunan bankamatik şubesine giden Ogün Pek'in kullandığı özel bir bankaya ait zırhlı para transfer aracı Hacıosman yokuşunda bir minibüs tarafından taciz edildi.



İçerisinde 4 kişinin bulunduğu minibüs, banka aracını Maslak girişinde sıkıştırdı. Yaşanan kovalamacada banka aracı kaldırıma çıktı. Bu esnada minibüsten inen şahıslar banka aracına tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu.



Saldırgan 4 kişi, nakil aracındaki sürücü Ogün Pek ve güvenlik görevlisi Nurullah Bayrakoğlu'na kapıları açmalarını ve dışarı çıkmalarını söyledi.



Kapıları kilitleyen ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışan banka çalışanları durumu telefonla polise bildirdi. Uzaklaşan zırhlı aracın peşine düşen şahıslar aracın yolunu kesmeye çalıştı.





Polis 'oyalayın' dedi



Banka çalışanları ile telefona irtibatını sürdürerek olayı anı anına takip eden polisin 'şahısları oyalayın ekipler yolda' demesi üzerine banka aracı Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi civarında dolaşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine son buldu. Ekip otosunu gören şahıslardan Murat Y. ile Rıza K. araçtan inmeye çalışırken polis tarafından yakalandı.



Sanayi sitesine kaçan Şakir A. ve Ahmet B. aramak için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan 2 şahıs kısa sürede saklandıkları site içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar polis merkezine götürüldü.





Tekmelerle araca saldırdılar



Banka aracının şoförü Ogün Pek, "Minibüs yol istedi verdik, önümüze geçince de çok sert fren yaptılar, az kalsın arkadan vuracaktım, refleksle kurtuldum, el işareti ile şahısları uyardım. Yoluma devam ettim. O sırada yan yana iken aracını üzerimize kırdı. Aracım kaldıra çıktı bende gitsinler diye, fren yapıp geri kaldım. Uzaklaşsınlar diye yavaşladım fakat gitmediler. Şubenin önünde beklerken 4 kişi üzerimize geldi. Biz de geri geri kaçmaya başladık. Bu seferde yolumuzu yaya olarak kestiler. Araca tekme atıp bize küfür ettiler. Polisler olay yerinden ayrılmayın dediler, ben de tur atmaya başladım, ekipler gelince kaçtılar" dedi



Bankanın güvenlik görevlisi Nurullah Bayrakoğlu da şahıslarda silah görmedini söyledi.



Gözaltına alınan zanlılar polisteki ilk ifadelerinde, "gasp amaçlarının olmadığını, banka aracının trafikte kendilerine yol vermediği için sinirlendiklerini ve yüzden araca saldırdıklarını" söyledi. Olayın gasp girişimi mi yoksa trafik kavgası mı olduğu yapılan soruşturma sonunda ortaya çıkacak.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.









