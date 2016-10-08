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Yaşam

Şişli'de yol kenarında bir erkek cesedi bulundu

Ceset kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

08 Ekim 2016 14:20

Şişli'de trafik polisleri yol kenarında bir ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şişli'de devriye görevi yapan trafik polisleri saat 07.30 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan incelemeler sonrası da yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra, ceset kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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