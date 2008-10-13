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Yaşam

Şişli'de yol çöktü, iki bina boşaltıldı

Şişli'de, bir inşaatın temel kazısı nedeniyle inşaat alanının yakınındaki yolun 50 metrelik bölümü çöktü.

13 Ekim 2008 03:00

Şişli'de, bir inşaatın temel kazısı nedeniyle inşaat alanının yakınındaki yolun 50 metrelik bölümü çöktü.

Mecidiyeköy Gülbahar mahallesi Dereiçi sokakta yapımına başlanan bir binanın iş makineleriyle gündüz saatlerinde yapılan temel kazısı sırasında İSKİ'ye ait su borusu patlarken, akşam saatlerinde temel çukuru ile yan tarafındaki apartman arasında bulunan yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Şişli Belediyesi ekipleri, çevrede önlem alarak yolu trafiğe kapattılar.

Dereiçi sokakta çöken kısma yakın kimi apartmanlarda oturan yaklaşık 30 kişi de belediye ekiplerince tahliye edildi.

Bu sırada kimi vatandaşlarla belediye zabıta görevlileri arasında tartışma yaşandı. (AA)

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