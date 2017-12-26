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Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

  İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi, Abdi İpekçi Caddesi ile Sanat Parkı’nı yeni yıl kutlamalarının merkezi haline getirecek

26 Aralık 2017 20:22

 

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi, Abdi İpekçi Caddesi ile Sanat Parkı’nı yeni yıl kutlamalarının merkezi haline getirecek. Belediye, 28 Aralık Perşembe günü Jehan Barbur konseriyle yeni yıl kutlamalarına erken bir başlangıç yapacak. İlk üç günü Sanatçılar Parkı\'nda gerçekleşecek konserlerin ikincisinde 29 Aralık Cuma akşamı Seksendört’ün sahne alacağı Şişli sahnesinde, 30 Aralık Cumartesi akşamı da Zakkum sevilen şarkılarını seslendirecek. Abdi İpekçi Caddesi\'nin ev sahipliği yapacağı yılın son gecesindeki konserde ise Mehmet Teoman\'ın yanı sıra birçok DJ performans sergileyecek.

 

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