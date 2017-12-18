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Şişli'de virajı alamayan otomobil kanala düştü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, fiber internet kablosu için kazılan kanala düştü

18 Aralık 2017 05:04

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, fiber internet kablosu için kazılan kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 
Kaza, Galata Deresi Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsü Emrah B.\'nin kontrolünden çıkan 35 BMN 83 plakalı otomobil, virajı alamayarak Türk Telekom görevlileri tarafından fiber internet kablosu alt yapı çalışmaları için açılan, iki metre derinliğindeki kanala düştü. Otomobilde yalnız olan sürücü Emrah B., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazadan yara almadan kurtuldu. 
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasarın oluştuğu otomobil, kanaldan çıkarılarak çekiciye yüklendi.
(FOTOĞRAF)

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