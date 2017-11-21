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ŞİŞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

21 Kasım 2017 10:50

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA
Şişli Piyalepaşa Bulvarı\'nda meydana gelen trafik kazasında 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Direksiyonda sıkışan sürücüye ilk müdahale sıkıştığı yerde yapıldı.

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Şişli\'de meydana geldi. 34 NT 9866 plakalı otomobil, Kasımpaşa istikametine doğru seyir halindeyken Piyalepaşa Bulvarı\'nda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Kontrolden çıkan araç park halindeki 34 NL 2660 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

DİREKSİYONDA SIKIŞTI
Kimliği belirlenemeyen ve direksiyonda sıkışan sürücü 112 Acil Yardım ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçta bulunan Fırat Doğan, Murat Parlatır ve araç sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Kaza  yeri
-Yaralılardan birinin polis otosuna bindirilmesi
-Yerde yatan yaralı
-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi
-Sürücüye yapılan ilk müdahale
-Sürücünün çıkarılması ve ambulansa alınması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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