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Yaşam

Şişli'de trafik kazası: 1 ölü

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

30 Ocak 2009 02:00

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ertan Öz yönetimindeki 34 ZMM 11 plakalı araç, Maslak'tan Levent yönüne giderken yolun karşı şeridindeki Süleyman Şengül'ün kullandığı 34 SLS 96 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, Ertan Öz'ün (31) kullandığı araçta bulunan Menzen Taşdemir (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Taşdemir'in oğlu Mahir Taşdemir (34) ile sürücü Ertan Öz ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazada ölen Taşdemir'in cesedi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Diğer araçtaki şoför Süleyman Şengül ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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