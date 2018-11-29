Şişli'de silah sesleri paniğe neden oldu; polis bir şüpheliyi gözaltına aldı

Şişli'de bir evden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı eli silahlı şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, polise, Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında yer alan evde silahlı bir şahsın bulunduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evdeki şahıs polislere kapıyı açmadı. İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.D. isimli şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi.