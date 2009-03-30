Şişli'de Sarıgül klasiği

Şişli Belediye Başkanı DSP’li Mustafa Sarıgül, seçim zaferini ilan etti ve CHP Lideri Deniz Baykal’ı isim vermeden eleştirdi.



Şişli’de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 67’ini alan Sarıgül, yaptığı açıklamada, Şişli’deki sonuçların Türkiye’nin dar, kısır siyasi yapısına karşı önemli bir mesaj içerdiğini belirterek, “Kazandığımız zafer ve sadece Şişli’de değil, yurdun her köşesinden bize yönelen ilgi, yaşama geçirdiğimiz siyasi anlayışın halk tarafından talep edildiğini gösteriyor" dedi.



Doğru siyaset ve doğru hizmet anlayışının sonuç verdiğini ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

“Aldığımız sonuç, Şişli’de uyguladığımız ve yurttaşlar arasında hiçbir siyasi görüş ayrımı gözetmeyen hizmet anlayışının başarısıdır. Kazandığımız başarı, sosyal demokratların ve demokratik solcuların oyunun yüzde 20 ile sınırlı olmadığının kanıtıdır. Türk halkının sağduyusuna güvenmeyenler yanılmaya devam edecektir. Bu sonuçtan bize ait olan mesajları dikkatle değerlendireceğiz. Bana yoğun destek veren tüm Şişli halkına şükranlarımı sunuyorum.







