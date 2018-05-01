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ŞİŞLİ'DE POLİSTEN İŞ MAKİNELİ ÖNLEM 

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye Caddesi polisler tarafından trafiğe kapatıldı

01 Mayıs 2018 12:31


 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye Caddesi polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Şişli Camii önünden kapatılan yol nedeniyle araçlar arternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Şişli Camii çevresinde de polis şüpheli araçları durdurup arama yapıyor. Kontrollerden sonra araçların geçişine izin veriliyor. Öte yandan bir iş makinesi de kurulabilecek barikatların kaldırılması için bölgede bekletiliyor. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Polisin denetleme noktası
-Araçların durdurulması
-Araçlarda arama
-Sürücülerin aranması
-Yolcuların aranması
-Güvenlik önlemleri
-Özel harekat polisleri
-Genel ve detaylar
 

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