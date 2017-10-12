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Eğitim

Şişli'de 'okulum kapanmasın' eylemi: Uyuma, okuluna sahip çık!

"Okulumuzdan başka okul istemiyoruz"

12 Ekim 2017 15:22

İstanbul Şişli’de bulunan Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu ve Kurtuluş Ortaokulu’nun velileri, okullarının taşınması planına karşı eylem yaptı. Kaymakamlık binasına doğru, "Okulumuzu terk etmiyoruz" pankartlarıyla yürüyen veliler "Şişli uyuma okuluna sahip çık" sloganı attı.

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yıkılıp, lisenin Kurtuluş Ortaokulu binasına taşınması, Kurtuluş Ortaokulu’nun da Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu’na taşınmasının istendiği kaydedildi. Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasına ise AVM yapılmak istendiği iddiası aktarılan bilgiler arasında.

Evrensel’de yer alan habere göre, Kurtuluş Ortaokulu önünde toplanan veliler, ‘Okulumuzdan başka okul istemiyoruz’, ‘Okulumuzu terk etmiyoruz’, ‘Biz bu okulu seviyoruz’, dövizleri taşıdı. ‘Şişli uyuma okuluna sahip çık’ sloganı atan velilere çevreden de alkışlarla destek geldi.

Veliler, talepleri kabul edilene kadar Kaymakamlık binasının önünden ayrılmayacaklarını belirtirken, bir grup veli de kaymakamla görüşmek için içeriye girdi.

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