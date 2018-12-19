ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli\'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Halaskargazi Caddesi\'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet çevredekiler tarafından kenara çekildi. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı.
Görüntü Dökümü:
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-Ambulansın gelişi
-Yerdeki yaralı
-Yaralıya yardım eden kişi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının ambulansa taşınması
-Motosikletin çarptığı araç
-Polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler