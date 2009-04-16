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Yaşam

Şişli’de kumar operasyonu: 18 gözaltı

16 Nisan 2009 11:45

Şişli'de bir iş yerinde kumar oynadıkları ya da oynattıkları öne sürülen 2’si kadın 18 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine kumar oynandığı gerekçesiyle daha önce de mühürlenen Büyükdere Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki iş yerine gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 6 "Black Jack" masası ile çok sayıda oyun pulu ve kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda, kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddia edilen 18 kişi haklarında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak şubeye götürüldü.

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