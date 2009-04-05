Şişli’de kumar operasyonu

Şişli'de kumar oynandığı iddiasıyla 15. kez operasyon yapılan iş yerindeki 25'i kadın 68 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'nde turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren iş yerine, kumar oynandığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.



İş yerinde yapılan aramada, 2 adet rulet masası, 6 adet "black jack" masası ile çok sayıda oyun pulu ve kâğıdı ele geçirildi.



Operasyonda, bu iş yerinde kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddia edilen 25'i kadın 68 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.



(AA)

