ŞİŞLİ'DE KADIN CİNAYETİ GÜVENLİK KAMERASINDA: CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDA ALINDI (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ İstanbul DHA
Şişli\'de Mecidiyeköy\'deki kadın cinayeti güvenlik kamerasına yansıdı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokak\'ta dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Leyla Karal eşi Ali Karal tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Vahşice işlenen cinayet güvenlik kameralarına yansıdı.
CENAZE ADLİ TIP\'TAN ALINDI
Tekstil işçisi Leyla Karal\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Karal\'ın cenazesini erkek kardeşine teslime dilirken, cenaze Adana\'ya gönderildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen teyzesi Nimet Bulut basın mensuplarına, \"Kocası yolun ortasında gelmiş öldürmüş çocuğu. Boğazını kesmiş öldürmüş\" dedi. Cenazenin yarın Adana\'da toprağa verileceği öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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- GÜVENLİK KAMERASINDAN CİNAYET ANI
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-Adli Tıp kurumu
-Bekleyenlerden detaylar
-Cenaze aracının çıkışı
-Teyze ile röp
-Genel ve detaylar