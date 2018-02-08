 Şişli'de kadın cinayeti güvenlik kamerasında

Hasan YILDIRIM - İhsan YALÇIN - İstanbul DHA

Şişli\'de Mecidiyeköy\'deki kadın cinayeti güvenlik kamerasına yansıdı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokak\'ta dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Leyla Karal eşi Ali Karal tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Vahşice işlenen cinayet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Leyla Karal ile eşi Ali Karal\'ın ellerinde poşetlerle yürüdüğü görülüyor. Ali Karal Eser sokak girişinde aniden eşini boğazından bıçaklıyor. Leyla Karal yere düşüyor.Yere düşen Leyla Karal eşi tarafından defalarca bıçaklanıyor.

CENAZE ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Tekstil işçisi Leyla Karal\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Karal\'ın cenazesini erkek kardeşine teslime dilirken, cenaze Adana\'ya gönderildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen teyzesi Nimet Bulut basın mensuplarına, \"Kocası yolun ortasında gelmiş öldürmüş çocuğu. Boğazını kesmiş öldürmüş\" dedi. Cenazenin yarın Adana\'da toprağa verileceği öğrenildi.



(FOTOĞRAFLI)