ŞİŞLİ'DE KABLOLU PAKET POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Kadırgalar Caddesi\'nde üzerinde kablolar bulunan paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Cadde güvenlik amaçlı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba uzmanı polislerin yaptığı incelemelerde pakette herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Şişli Kadırgalar Caddesi Demokrasi Parkı karşısı Dolmabahçe istikametinde yol kenarında üzerinde kablolar bulunan paketi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amaçlı caddenin giriş-çıkışlarını çift yönlü trafiğe kapatarak durumu bomba uzmanı polisleri bildirdi. Bölgeye gelen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek üzerinde kabloların bulunduğu kutuyu inceledi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirlendi. Kablolar bulunan paket incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Trafiğe yaklaşık yarım saat kapatılan Kadırgalar caddesi ise araç ve yaya trafiğine açıldı. . Polis ekiplerin üzerinde kablolar bulunan paketin bir öğrencinin uygulama ödevi olabileceği üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Yol kenarında bulunan üzerinde kablolar olan paket

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

-Caddeye güvenlik şeridi çekerek kapatılması

-Bomba uzmanı polisten görüntü

-Bomba uzmanı polisin şüpheli paketi alması

-Şüpheli paketin incelenmesi

-Paketin incelenmek üzere götürülmesi

-Genel ve detaylar

