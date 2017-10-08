Şişli'de, inşaat kolonunun üzerine düşen işçinin bacaklarına demir saplandı

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ\'de, bir otel inşaatında, istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten düşen işçinin bacaklarına inşaat demiri saplandı. Vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak\'ta saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otel inşaatının zeminden 40 metre aşağıda yapılan temel çalışmaları sırasında, istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bu sırada, duvarın bitişiğindeki inşaat iskelesinde çalışan Selami Öztürk (32) adlı işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kolon üzerine düşen Öztürk\'ün bacaklarına inşaat demirleri saplandı.

Kasığına yakın bölgeden ağır şekilde yaralanan Selami Öztürk\'ün yardımına ilk olarak iş arkadaşları koştu. İnşaat demirlerinin bir kısmını keserek Öztürk\'ü bulunduğu yerden çıkaran arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçi Öztürk\'ü vinç yardımıyla bir kabine koyarak yukarı çıkardı. Selami Öztürk, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Öztürk\'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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