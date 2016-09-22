Şişli'de halk otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı; 3 yaralı

Şişli'de sürücüsü fenalık geçiren bir halk otobüsü kaldırıma çıkıp trafik ışığını altına alarak ilerledi. Bu şekilde yaklaşık 150 metre giden otobüs önünde ilerleyen dört otomobile çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza saat 15:50 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartal-Şişlihattında çalışan 34 UIV 44 plakalı Halk otobüsünün şoförü Sultan Sarı direksiyon başında fenalık geçirdi. Şişli Camii kavşağından dönüş yapan otobüs kaldırıma çıkarak trafik ışığını altına aldı. Bu şekilde Mecidiyeköy yönüne ilerleyen otobüs, yaklaşık 150 metre ileride önünde seyreden dört otomobil ve bir motosiklete çarparak durabildi.

Otobüsün çarptığı otomobillerde hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün çarptığı otomobillerde bulunan 3 yaralıyı çevre hastanelere kaldırdı. Fenalaşan Şoföre de otobüs içinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan otobüs şoförü Sultan Sarı, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Büyük ihtimal kalp krizi geçirdi"

Kazayı gören bir vatandaş "Otobüs şoförü kriz mi geçirdi, ne olduysa vura vura geldi buraya kadar. Büyük ihtimalle kriz geçirdi adam, arabalar birbirine girdi bir motosikleti altına aldı. Yaralılar var, şoförün durumu ne olur? bilmiyorum, büyük ihtimal kalp krizi geçirdi. Elektrik lambalarını altına aldı, duramadı" dedi.

"Direksiyonda şok geçirmiş halde geliyordu"

Kaza anını gören Necati Ayten "Direksiyonda şok geçirmiş halde geliyordu. Ben millete ’kaçın kaçın’ diye bağırmama kalmadı buraya kadar geldi, arabalara vurdu, motosikletli bir çocukvardı, ’kaç’ dememle motosikletten atladı. Otobüs motoru altına aldı, sürükledi. "BİR KİŞİ OTOBÜSE GİRİP EL FRENİNİ ÇEKTİ" Sonra bir kişi otobüse girdi, el frenini çekti, otobüs durdu. Şoför şoktaydı, kalp krizi geçirmiş herhalde öyle diyorlar. Otobüste yolcu yoktu. 4-5 tane arabaya vurdu, bir de motosikleti sürükledi" diye konuştu. ŞOFÖR HAREKETSİZDİ Kazaya karışan otomobil sürücüsü "Otobüsçü geldi, hepimizi biçti, bu kadar basit. Ne oldu ne bitti, bilmiyorum. Otobüse girdiğimde şoför hareketsizdi" dedi. Polis, kaza sonrası soruşturma başlattı.