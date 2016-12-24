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Yaşam

Şişli'de güvenlik görevlisi banka soygununu engelledi

İstanbul Şişli'de üzerinde bomba düzeneği olduğunu söyleyerek soygun girişiminde bulunan zanlı, güvenlik görevlisinin uyanıklığı ile aldığı paraları bırakarak kaçtı

24 Aralık 2016 00:32

Şişli'de 'üzerimde bomba var' diyerek bir banka şubesine giren soyguncu güvenlik görevlisinin uyanıklığı sayesinde amacına ulaşamadı. Soygun şüphelisi çaldığı paraları cadde üzerine bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Merkez Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzünü atkı ile kapatan şüpheli, banka şubesine girdikten sonra beline sardığı bomba süsü verilmiş düzeneği göstererek güvenlik görevlisinden tabancasını istedi.

 

Fark ettirmeden şarjörü çıkardı

 

Güvenlik görevlisi, namlusunda mermi bulunan tabancasını soyguncuya verirken fark ettirmeden şarjörünü çıkardı.

Tabancayı veznedara doğrultan soyguncu kasada bulunan 94 bin lirayı bir poşete koymalarını istedi. Parayı alan şüpheli yaya alarak kaçmaya başladı.

Güvenlik görevlisi de soyguncunun peşinden gitti. Güvenlik görevlisinin kendisini takip ettiğini fark eden soyguncu korkutmak için havaya ateş etti. Tabancadaki son merminin ateşlendiğini bilen güvenlik görevlisi kovalamaya devam etti.

 

Silahı ve para dolu çantayı attı

 

Bunun üzerine tekrar havaya ateş etmek isteyen soyguncu tabancanın boş olduğu fark edince silahı ve para dolu poşeti yere atarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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