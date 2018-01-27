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Şişli'de Gürcü kadın tarafından öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'DE, Gürcistanlı Janet Xonelidze adlı kadın tarafından silahla vurularak öldürülen Orhan Atıç (50)'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi

27 Ocak 2018 16:07

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ\'DE, Gürcistanlı Janet Xonelidze adlı kadın tarafından silahla vurularak öldürülen Orhan Atıç (50)\'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Orhan Atıç\'ın ağabeyi ve yakınları Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Burada bir süre bekleyen aile, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atıç\'ın cenazesini teslim aldı. Atıç\'ın cenazesi, Alibeyköy Gasilhanesi\'ne götürüldü. Orhan Atıç\'ın cenazesinin memleketi Batman\'a götürüleceği öğrenildi. Orhan Atıç\'ın evli ve 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. 
 

(fotoğraflı)

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