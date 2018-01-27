T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ŞİŞLİ'DE GÜRCÜ KADIN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Şişli'de, Gürcistanlı Janet Xonelidze adlı kadın tarafından silahla vurularak öldürülen Orhan Atıç (50)'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi

27 Ocak 2018 15:32

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
Şişli\'de, Gürcistanlı Janet Xonelidze adlı kadın tarafından silahla vurularak öldürülen Orhan Atıç (50)\'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Orhan Atıç\'ın ağabeyi ve yakınları Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Burada bir süre bekleyen aile, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atıç\'ın cenazesini teslim aldı. Atıç\'ın cenazesi, Alibeyköy Gasilhanesi\'ne götürüldü. Orhan Atıç\'ın cenazesinin memleketi Batman\'a götürüleceği öğrenildi. Orhan Atıç\'ın evli ve 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. 
 
Görüntü Dökümü:
-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay görüntü
-Cenaze aracının çıkışından görüntü
-Cenaze aracının içindeki Atıç\'ın yakınlarından görüntü
-Cenaze aracının kurum önünden ayrılması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haberİbrahim AKTÜRK Kamera Murat SOLAKİSTANBUL DHA Şişli Gürcistanlı Janet XonelidzeOrhan AtıçSabahAdli Tıp KurumuBuradaAtıçAlibeyköy GasilhanesiBatmanDökümü Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24