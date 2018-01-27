 ŞİŞLİ'DE GÜRCÜ KADIN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Şişli\'de, Gürcistanlı Janet Xonelidze adlı kadın tarafından silahla vurularak öldürülen Orhan Atıç (50)\'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Orhan Atıç\'ın ağabeyi ve yakınları Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Burada bir süre bekleyen aile, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atıç\'ın cenazesini teslim aldı. Atıç\'ın cenazesi, Alibeyköy Gasilhanesi\'ne götürüldü. Orhan Atıç\'ın cenazesinin memleketi Batman\'a götürüleceği öğrenildi. Orhan Atıç\'ın evli ve 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay görüntü

-Cenaze aracının çıkışından görüntü

-Cenaze aracının içindeki Atıç\'ın yakınlarından görüntü

-Cenaze aracının kurum önünden ayrılması

-Detaylar