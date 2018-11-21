ŞİŞLİ'DE GENEL ASAYIŞ DENETİMİ

Haber-Kamera Hakan KAYA-Hasan YILDIRIMİSTANBUL,(DHA)
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Okmeydanı Kalekol önünde bir araya gelen ekipler, saat 14.00\'da harekete geçti. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi\'ndeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Polislerin Kalekol noktasından çıkışları
-Polislerin şüpheli kişileri durdurarak GBT yapması
-Şüpheli araçların durdurulması
-Sokak başlarında önlem alan polisler
-Genel ve detaylar