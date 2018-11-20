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ŞİŞLİ'DE ELEKTRONİK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Şişli’de bir iş yerine girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı

20 Kasım 2018 15:47

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Şişli’de bir iş yerine girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı. Polislerin hırsızların kaldıkları adreslerde yaptıkları aramalarda 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Şişli Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde Cüneyt G.’ye ait bir iş yerine geçtiğimiz ay giren hırsızlar, 50 bin lira değerinde 6 bilgisayar ve fotoğraf makinasını alarak kayıplara karıştı. Durumun Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirledi.
Kullandıkları aracın plakası üzerinden de kaldıkları adresler tespit edilen ve olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çaldıkları malzemeler çıkmazken, 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet Ç., Sinan E. ve Ahmet Y. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Şüphelilerin arcından inmesi
-Araca yükleme yapmaları
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı 

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