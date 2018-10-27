Şişli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken başladı

İSTANBUL, (DHA) – ŞİŞLİ’DE çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar, Uğur Mumcu Anıtı önünde toplanarak 29 Ekim’de gerçekleşecek kutlamaları duyurmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Şişli Belediyesi, 29 Ekim’de gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını duyurmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Uğur Mumcu Anıtı önünden başlayan etkinler, dans gösterileri ve bando eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen yürüyüşe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. Çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği ve marşların söylendiği yürüyüş, Cevahir AVM önünde son buldu. Yoğun ilginin olduğu yürüyüşte halka Pazartesi günü gerçekleşecek programın bildirileri ve Türk Bayrağı dağıtıldı.

“EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ”

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Erken başladık ama asıl kutlamamız Pazartesi günü. Bugün bildiri dağıtıyoruz. Halkı, yapacağımız etkinliğe çağırıyoruz. Bu sene iyi hazırlandık umarım iyi bir kutlama yaparız. 29 Ekim en büyük bayramımızdır. Herkese kutlu olsun. Umarım uzun uzun seneler, sonsuza kadar kutlanır. Bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da büyük saygı ve sevgi ile anıyorum” dedi.

KUTLAMALAR PAZARTESİ AKŞAMI YAPILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şişli’de binlerce vatandaşın katılımıyla kutlanacak. 29 Ekim’de saat 17.00’da Harbiye Uğur Mumcu Anıtı önünde toplanacak olan vatandaşlar, 19.00’da anıtın önünden yürüyüşe başlayacak. Buradan; dans grupları, bando ekibi ve müzik grupları eşliğinde Cevahir AVM önüne yürüyecek olan vatandaşlara, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de eşlik edecek. Yürüyüş sonrası ise saat 20.00’da Edis sahne alacak ve Şişlililere şarkı ve marşlarla keyifli bir akşam yaşatacak.