Şişli'de çocuk yaştaki erkeklere fuhuş tuzağı

T24 - İstanbul'da, henüz çocuk yaştaki erkekleri eşcinsel fuhuş tuzağına düşüren 'çete' operasyonla çökertildi



Henüz çocuk denilebilecek yaştaki erkekleri, zengin adamlara pazarladıkları ileri sürülen fuhuş şebekesi çökertildi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün operasyonu nefes kesti. Şebekeye yönelik gece yarısı operasyonunu üç ayrı ekiple takip etti. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Savcılığın talimatı doğrultusunda, İstanbul- Beyoğlu'daki bazı gay barların yanı sıra çete liderlerinden olduğu ileri sürülen Erol C.'nin de kullandığı eve operasyon düzenleyen polis, Erol C.'nin yanı sıra şebekenin beyin takımından Sedat E. ile Vedat A.'yı da kıskıvrak yakaladı.





İHBAR MEKTUBUYLA BAŞLADI



Bu kişiler ve diğer zanlıların ev ile işyerlerinde ele geçen bilgisayarlarda, çocuk pornosu görüntüleri saptandı. Zanlılar hakkında küçük yaştaki çocukları fuhşa teşvik, içkili olan yerlere küçük yaştaki çocukları almak ve mühürsüz mekân çalıştırmak suçlarının yanı sıra çocuk pornosu görüntüleri bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Eşcinsel ilişkiye zorlandıkları öne sürülen 18 yaşından küçük beş çocuk ise polis tarafından ailelerine teslim edildi. Yaptıkları, insanın kanının donduran çeteye yönelik operasyon, polise gelen bir ihbarla başladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bir sayfalık ihbar mektubu gönderen kimliği belirsiz kişi, çetenin ağına düşmüş 16 yaşında bir genç olduğunu söyledi. "Başkaları da benim gibi yanmasın diye ihbarda bulunuyorum" diyen genç, mektupla birlikte şebeke üyeleri ile çocukların cinsel içerikli görüntülerini de polise kanıt olarak gönderdi.





ÇOK SAYIDA PREZERVATİF...



Polis de 25 Aralık'ı 26 Aralık'a bağlayan gece saat 02:00'de operasyon için düğmeye bastı ve eş zamanlı olarak 3 ayrı bara baskın düzenledi. İhbar mektubunda şebekenin 'merkez üssü' olarak nitelendirilen Şişli'deki eve de baskın yapıldı. Evde yüzlerce prezervatif ve kayganlaştırıcı krem bulundu. İhbar mektubunda adı Orçun C. olarak geçen ve çetenin elebaşı olduğu öne sürülen Sinan Y.'nin bilgisayarına da el konuldu. Emniyet'in Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucunda bilgisayarda çocuk pornosu görüntülerine rastlandı.





ÇOCUKLARLA İÇKİLİ ÂLEM...



Sinan Y. ve diğer zanlılar suçlamaları reddetti. Ancak kimliği meçhul ihbarcının polise gönderdiği ve Sinan Y. ile diğer şebeke üyelerinin küçük çocuklarla cinsel içerikli görüntülerinin yer aldığı fotoğraflar aksini gösteriyordu. Üstelik görüntülerdeki çocukların çoğu da 18'inden küçüktü. Ulaşılan görüntülerde ayrıca Sinan Y. ve diğer şebeke liderlerinin çocuklarla yaptığı içkili âlemin kareleri de bulunuyor.





GECEDE 20 ÇOCUK GELİYORDU



İhbarcının polise gönderdiği kanıtlar arasında, gençlerin iç çamaşırlarıyla çekilmiş ve bir kataloga yerleştirilmiş fotoğrafları da bulunuyor. İletişime geçilen, mağdur gençlerden İ.G. çetenin faaliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İ.G. polisin baskın yaptığı Sinan Y.'nin evine her gece 20 kadar çocuk geldiğini, bu çocukların bedenlerinin satıldığını söyledi.





FOTOĞRAFLI KATALOGLA SATIŞ



İ.G. eşcinsel olmadığı halde erkeklerle zorla iki kez ilişkiye girmiş bir genç… Onun verdiği bilgiye göre özel seçilmiş çocuklar için gecelik 2 bin TL gibi yüksek bir fuhuş bedeli ödeniyor. Bu çocuklar genelde 'VIP müşterilere' gönderiliyor. Bu gruptaki müşteriler deşifre olmamak için katalogdan seçim yapıyor. Gecede 2 bin liraya pazarlanan çocuklara bile en fazla 100 TL ödeme yapılıyor. Paranın büyük kısmı şebeke liderlerinin cebine gidiyor. Şebekenin kurbanları, genelde evden kaçmış, aileleriyle irtibatı kopmuş çocuklar oluyor. Kayıp çocukların tercih edilmesinin nedeni ailelerinin onları bulamayacak olması. Şebekenin ağına düşen çocuklardan İ.G.'ye göre Sinan Y. ve ekibinin fuhuş organizasyonu, buzdağının yalnızca görünen kısmı.







